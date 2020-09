Econocom group : Entouré après des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Econocom s'adjuge près de 6% à Bruxelles, avec le soutien d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' sur le titre du groupe de services informatiques, avec un objectif de cours rehaussé de 2,6 à trois euros.



Au lendemain d'un point du groupe sur ses prévisions, le bureau d'études indique que l'objectif de la direction en termes de résultat opérationnel courant 2020 l'incite à revoir légèrement en baisse ses BPA 2020 de 5%.



'Cependant, les progrès réalisés dans le retournement de l'entreprise et la confiance du management nous incitent à réviser en hausse de +150 points de base nos prévisions de croissance pour 2021 et au-delà (de 2,0% à 3,5%)', nuance-t-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ECONOCOM GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok