Econocom group : Cession de digital.security finalisée

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de digital.security, filiale d'Econocom et acteur de premier plan dans la cybersécurité en France et au BeLux, lui permettant de renforcer ses services mondiaux de cybersécurité et consolider sa position de leader sur le marché.



Pour mémoire, le groupe de services informatiques belge était entré fin juillet dernier en négociations exclusives avec son pair français Atos en vue de lui céder sa participation dans le capital de digital.security.



Spécialiste de la maîtrise des risques numériques et premier CERT (Computer Emergency Response Team) européen, digital.security, qui compte 250 consultants, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 29 millions d'euros en 2019.



