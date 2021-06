Ecomiam : L'enseigne montante du surgelé Ecomiam profite d'une expansion plus rapide que prévu

(BFM Bourse) - Déjà numéro 3 français de la distribution de produits surgelés derrière Picard et Thiriet, Ecomiam signe une progression de 66% de son activité au premier semestre, tirée par une expansion plus rapide que prévue puisque le groupe a déjà ouvert plus que son objectif annuel de 20 nouveaux magasins.

Malgré un repli de plus de 20% de son cours de Bourse depuis le début de l'année, dans un contexte pas forcément propice aux valeurs défensives (et donc à la distribution alimentaire), Ecomiam a poursuivi son développement au cours du premier semestre, clos fin mars, ce qui profite à son chiffre d'affaires et à sa marge. L'action en profite vendredi pour reprendre 3,99% à 16,70 euros.

Au premier semestre 2020-2021, soit la période d'octobre à mars, Ecomiam a enregistré un chiffre d’affaires de 17 millions d'euros, en progression de +66% par rapport à la même période de l’exercice précédent (pourtant elle même en progression de 57%), bénéficiant toujours des effets des périodes de confinement liées à la crise sanitaire.

Le groupe originaire de Quimper a bénéficié d’une croissance organique robuste de +21%, et d'une hausse supplémentaire de +24% des ventes en ligne, grâce au déploiement du "click & collect" dans tous les magasins, malgré un effet de base élevé en 2020 (les ménages avaient réalisé des stocks en mars 2020 à l'approche du premier confinement).

Le semestre a aussi été marqué par un rythme soutenu d’ouvertures de magasins, avec le recrutement de 13 nouveaux affiliés, dont 62% hors de Bretagne administrative (Normandie, Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire). L'objectif annuel de 20 ouvertures de magasins a été atteint en mai, et Ecomiam compte à fin juin 51 points de ventes. Ce déploiement a été réalisé principalement dans de nouvelles régions. L’objectif à la fin de l’exercice est d’atteindre 55 points de vente, soit 28 de plus qu'à fin 2019-2020.

La hausse de l'activité a logiquement profité à la rentabilité, la marge commerciale brute du semestre s'élevant à 5,3 millions d'euros, en progression de 2,3 millions sur un an, c'est à dire un taux de marge brute de 32,5% du chiffre d'affaires en amélioration de 2,1 points. "Ecomiam confirme ainsi son engagement de ne pas privilégier la croissance au détriment des marges".

Après recrutements nécessaires à la structuration de l’organisation, l'excédent brut d'exploitation fait apparaître une hausse de 24% à 0,4 million d'euros, soit 2,3% du chiffre d'affaires contre 3,1% au 1er semestre 2019/20.

Le résultat d’exploitation du réseau avant charge des frais de structure s’élève à 1,4 million d'euros à fin mars, contre 0,5 million un an auparavant, représentant un taux de marge de 8,4% en amélioration de 3,7 points conformément aux objectifs fixés lors de l’introduction en Bourse. Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en diminution du fait de la diminution de la proportion du nombre de magasins en propre par rapport au réseau d’affiliés, le résultat d’exploitation ressort en forte amélioration (+129%) pour atteindre 0,2 million au premier semestre 2020/21, soit un taux de marge de 1,3%.

Au bout du compte, le résultat net consolidé du semestre ressort en léger bénéfice (0,2 million d'euros également).

Ecomiam assure disposer "d’un large réservoir de demandes d’affiliation" qui lui permet d’être "très confiant" dans le déploiement de son réseau. Le spécialiste des produits 100% français, équitables et accessibles (et pas ou peu transformés) voit ainsi confortés les ambitions fixées à l’introduction en Bourse de réaliser d'ici 2025 un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 7 millions d'euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse