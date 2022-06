Ebay inc : UBS dégrade son opinion et réduit son objectif

(CercleFinance.com) - UBS a dégradé mardi son opinion sur le titre eBay, qu'il ramène de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 60 à 48 dollars.



Dans son étude, le broker note que le spécialiste des ventes aux enchères a été l'un des titres du secteur du commerce en ligne à avoir affiché les meilleures performances depuis le début de l'année, un phénomène qu'il explique par son rendement du dividende proche de 2% et le rythme soutenu de ses rachats d'actions.



Le courtier dit toutefois s'attendre à ce que le titre soit à la traîne par rapport à ses grands comparables, plus exposés à la reprise économique, une fois que le marché boursier redémarrera.



D'après UBS, cette situation perdurera tant que les investisseurs disposeront d'une meilleure visibilité sur la croissance organique du groupe californien, dont les métiers de coeur appartiennent au segment de la consommation non-contrainte, qui pourrait être selon lui durement frappé par une éventuelle récession.



