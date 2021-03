Ebay inc : Des concessions proposées pour l'opération Adevinta

(CercleFinance.com) - eBay a confirmé mardi qu'un certain nombre de concessions avaient été offertes en vue d'obtenir le feu vert des autorités britanniques concernant le projet de cession de son activité de petites annonces au groupe norvégien Adevinta.



Dans un communiqué, eBay et Adevinta disent avoir proposé à la Competition and Markets Authority (CMA) de céder leurs activités respectives de petites annonces au Royaume-Uni, qui incluent les sites Shpock, Gumtree UK et Motors.co.uk.



Des concessions visiblement suffisantes pour apaiser les craintes du régulateur, puisque les deux groupes envisagent désormais de boucler l'opération dans le courant du deuxième trimestre.



