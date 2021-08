Ebay inc : BofA relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a relevé ce jeudi son objectif de cours sur eBay, qu'il fait passer de 70 à 77 dollars, saluant une 'meilleure visibilité' sur les moteurs de croissance dont bénéficie le site de vente en ligne.



L'intermédiaire - qui a récemment participé à une série de rencontres entre le directeur général Jamie Iannone, le directeur financier Steve Priest et les investisseurs - met en évidence l'optimisme manifesté par l'équipe de direction.



Les cadres dirigeants se disent en effet confiants dans la croissance sous-jacente du groupe à un horizon de deux ans, sur son potentiel d'amélioration au niveau des catégories ainsi que sur sa position de marché qui s'assoit sur une base de quelque 159 millions d'utilisateurs.



Du côté des investisseurs, certaines questions demeurent concernant des aspects comme les leviers de croissance, les recettes publicitaires et les marges bénéficiaires, fait-il toutefois valoir.



BofA explique qu'il pourrait, en ce qui le concerne, commencer à se montrer plus positif sur la valeur si le groupe parvenait à rattraper son retard sur le marché du commerce électronique.



En attendant, le courtier maintient une opinion 'neutre' sur le titre.



