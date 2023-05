Dow Jones : Turbo put sur le plus vieil indice boursier du monde

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

L’équipe de BFM Bourse entrevoit un potentiel baissier sur l'indice Dow Jones Industrial Average, qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (G2WKB).

Ce produit dérivé réactif, émis par BNPPARIBAS, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 9.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice Dow Jones, à l'origine industriel, et désormais généraliste, évolue sous un niveau graphique de résistance, à 34 300 points, qui gagne progressivement en intensité depuis le 13 décembre et une incursion, subrepticement, au-dessus. Depuis le 03 avril, l'indice trace un pattern (modèle) assimilable à une figure chartiste en épaules, tête, et épaules, au-dessus d'une moyenne mobile à 50 jours (en orange), courbe de tendance de fond dont la rupture, sous réserve d'une fédération sectorielle au sein des composantes de l'indice, viendrait générer un mouvement vendeur volatil.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique G2WKB, sur Dow Jones, à 30.300 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 30881.000 points ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 33901.000 points.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 36600 points (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.