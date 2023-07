D.l.s.i. : Croissance de 6% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - DLSI affiche un chiffre d'affaires des six premiers mois de l'exercice 2023 à 99,2 millions d'euros, en croissance de 6,4% en comparaison annuelle, un repli de 1,6% en France ayant été largement compensé par une croissance de 20,6% à l'international.



La société constate aussi que son activité du nucléaire (maintenance et rénovation d'unités du parc de centrales nucléaires en France) a progressé de 3%, et que son activité de placement (recrutement de personnels pour le compte d'entreprises) est restée stable.



DLSI se dit confiant dans sa capacité à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats en 2023, précisant que 'les prochains mois seront consacrés au développement de la croissance organique dans un contexte qui s'améliore'.



