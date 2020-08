Diageo : Un analyste fait un point après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que le chiffre d'affaires du 2ème semestre ressort à 4 552 M£, 1,7% en dessous des attentes du consensus, soit un chiffre d'affaires annuel de 11 752 M£. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 3040p.



' Le groupe enregistre une baisse organique de ses ventes de 8.2% sur l'année, dont -22.6% sur le S2 (ce qui se compare à -10.5% pour Campari et c.-28e% pour Rémy Cointreau sur le même semestre) '.



Oddo indique que l'Amérique du Nord se distingue par une très bonne résilience sur le 2ème semestre (-1.1% en organique) et sur l'année (+2.4%) alors que les autres régions affichent des baisses organiques plus importantes que prévu.



' L'EBIT courant (hors exceptionnels) ressort à 993 M£ au S2, en ligne (+0.6%) avec les attentes, en baisse de 42% en organique (-40.4% en publié). L'EBIT publié est cependant très fortement impacté par des dépréciations d'actifs à hauteur de c.1.3 Md£ qui concernent l'Inde en particulier mais aussi la Corée et certains marchés africains ' rajoute le bureau d'analyses.



