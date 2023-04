Deutsche bank : Vers l'acquisition du britannique Numis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition du britannique Numis sur la base d'une valeur d'entreprise de 410 millions de livres (environ 465 millions d'euros).



Numis est une société de courtage et une banque d'investissement qui propose des services stratégiques à 166 clients, dont 64 sont actuellement cotés à la Bourse de Londres, indique l'établissement germanique dans un communiqué.



Deutsche Bank explique avoir l'intention de fusionner ses propres activités de finance d'entreprise au Royaume-Uni et en Irlande avec celles de Numis afin de créer un acteur de premier plan dans le conseil en fusions-acquisitions (M&A), le financement d'entreprise et la recherche actions.



Aux termes de l'accord, les actionnaires de Numis recevront 350 pence pour chaque action détenue, à comparer avec un cours de clôture de 204 pence hier soir.



Conséquence, le titre Numis grimpait de plus de 67% vendredi à la Bourse de Londres.



Deutsche Bank s'attend à boucler la transaction, qui devrait être relutive à compter de l'exercice 2024, dans le courant du quatrième trimestre 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.