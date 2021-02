Deutsche bank : Soutenu par un relèvement de recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avec un gain symbolique de 0,1%, l'action Deutsche Bank signe l'une des rares progressions de l'indice DAX mardi, soutenue par un relèvement de recommandation des analystes de Barclays.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, la banque d'affaires britannique indique être passée d'un conseil 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de huit à 9,5 euros.



Dans sa note, Barclays explique se montrer plus optimiste concernant l'activité de banque d'investissement du groupe allemand, qui pourrait bénéficier de sa longue exposition aux SPAC, une thématique jugée porteuse à l'heure actuelle.



Les 'special purpose acquisition companies' - ou SPAC - sont des véhicules d'investissement ayant pour seul but de réaliser des acquisitions.



Hier, les analystes de Berenberg avaient relevé leur objectif sur Deutsche Bank de cinq à sept euros, saluant les progrès effectués par l'établissement allemand dans la réduction de ses coûts, tout en maintenant une recommandation 'vendre' sur le titre.



