Deutsche bank : Retour aux bénéfices sur le 3ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank, la première banque allemande, a annoncé mercredi avoir renoué avec les bénéfices au troisième trimestre, à la faveur de la vigueur de ses activités de banque d'investissement.



Sur le trimestre écoulé, le résultat net ressort à 309 million d'euros, contre une perte de 832 millions il y a un an. Selon le consensus, les analystes financiers attendaient une perte de l'ordre de 70 millions d'euros.



Dans son communiqué, l'établissement germanique explique avoir bénéficié de la bonne santé de sa branche d'investissement, qui a vu ses revenus grimper de 43% à 2,4 milliards d'euros, avec notamment un bond de 47% de ses activités sur les marchés obligataires et les devises (Fixed Income & Currencies).



Deutsche Bank met par ailleurs en avant des gains de parts de marché sur plusieurs segments-clé, ainsi qu'un environnement de marché jugé 'porteur' ayant permis de plus que compenser les pertes sur crédit liées à l'épidémie de Covid et ses lourdes charges de restructuration.



La banque allemande, en pleine phase de transformation, indique avoir également profité d'une baisse de ses dépenses, ses coûts ajustés hors charges de transformation ayant baissé de 10%.



Le groupe se dit à ce titre 'bien parti' pour atteindre tous les objectifs financiers et stratégiques établis lors de la présentation de son programme de transformation.



Malgré ces chiffres encourageants, l'action perdait plus de 3% mercredi à la Bourse de Francfort dans un marché allemand, il est vrai, particulièrement mal orienté du fait de la perspective d'un prochain reconfinement Outre-Rhin.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.