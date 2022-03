Deutsche bank : Objectif de rentabilité relevé à horizon 2025

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de rentabilité de moyen terme, disant miser sur une amélioration de sa profitabilité grâce à une allocation 'disciplinée' de ses ressources.



A l'occasion d'une journée d'investisseurs, le groupe bancaire allemand a indiqué aujourd'hui prévoir d'atteindre un ratio de capitaux propres tangibles (RoTE) de plus de 10% en 2025.



Cette annonce intervient alors que le groupe affichait un RoTE de 11,8% à la fin du mois de février, contre 9,7% un an plus tôt, un niveau très supérieur à l'objectif de 8% qu'il s'est fixé pour l'exercice 2022.



DB dit aussi vouloir faire progresser ses revenus entre 3,5% et 4,5% par an à partir de cette année, ce qui devrait le conduire à afficher un produit net bancaire de l'ordre de 30 milliards d'euros en 2025.



L'établissement ajoute vouloir accompagner sa stratégie d'investissements dans sa croissance et de rémunération à l'attention de ses actionnaires, ces derniers devant percevoir huit milliards d'euros sur la période 2021-2025.



Le marché ne semblait pas particulièrement impressionné par ces annonces, puisque l'action Deutsche Bank perdait plus de 0,6% en Bourse de Francfort jeudi après-midi.



