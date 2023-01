Deutsche bank : Nomination à la tête de la branche française

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé mercredi soir la nomination d'Emmanuel Duclos à la présidence de Deutsche Bank France, sa branche française, en remplacement de Frank Krings.



Emmanuel Duclos avait rejoint le groupe bancaire allemand en 2012 en tant que responsable de la division de clientèle institutionnelle (ICG) en France et 'branch manager' (dirigeant responsable) de la succursale parisienne.



Il assumait également le rôle de responsable des ventes de crédit pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) depuis 2018.



Avant son arrivée chez Deutsche Bank, Emmanuel Duclos avait passé une décennie chez UBS après avoir effectué un début de carrière chez Louis Dreyfus Finance dans la vente de produits de taux.



En tant que président de la division française, il aura pour mission de superviser la stratégie et les relations avec les autorités réglementaires dans l'Hexagone, en plus de ses responsabilités actuelles dans la clientèle institutionnelle.



Frank Krings, qui quitte Paris après avoir achevé son mandat de deux ans, continuera d'occuper les fonctions d'administrateur non exécutif de plusieurs filiales réglementées du groupe Deutsche Bank en Europe.



