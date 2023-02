Deutsche bank : Le résultat net pdg atteint 5 MdsE en 2022

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank publie un résultat net part du groupe de 5 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 159% par rapport à l'exercice précédent (1,94 MdE).



Son chiffre d'affaires net augmente de 7% en glissement annuel pour atteindre 27,2 milliards d'euros avec une croissance dans tous les métiers, en particulier des croissances à deux chiffres pour la Corporate Bank (+23%) et la Private Bank (+11%).



' En recentrant nos activités autour de nos principaux atouts, nous sommes devenus nettement plus rentables, indique Christian Sewing, directeur général. En 2022, nous l'avons démontré en délivrant nos meilleurs résultats depuis quinze ans'.



'En conséquence, nous sommes bien équipés pour offrir une croissance et des rendements durables aux actionnaires dans les années à venir', ajoute le responsable.



