Deutsche bank : En recul après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank recule de 4% à Francfort, après la publication d'un bénéfice avant impôt de 554 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en augmentation de 15% d'une année sur l'autre malgré une hausse significative des charges de transformation.



Le chiffre d'affaires net a progressé de 2% à six milliards d'euros, la croissance de l'activité ayant compensé la normalisation des marchés, mais les charges hors intérêts se sont accrus de 4% en glissement annuel pour atteindre 5,4 milliards.



'Nous nous concentrons sur l'amélioration de l'efficacité tout en maintenant des contrôles stricts, et nous sommes confiants d'atteindre les objectifs de Deutsche Bank pour 2022', commente le PDG du groupe bancaire allemand, Christian Sewing.



