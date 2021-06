Deutsche bank : Création d'une coentreprise avec Fiserv

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank et Fiserv, un fournisseur mondial de technologies de paiements et de services financiers, ont annoncé la création d'une coentreprise pour créer un fournisseur de solutions bancaires et d'acceptation de paiements.



La coentreprise servira les petites et moyennes entreprises (PME) sur le marché allemand et sera basée à Francfort-sur-le-Main.



Cette coentreprise de la Deutsche Bank et de Fiserv aidera les PME clientes à s'adapter à l'évolution du marché post-Covid en les équipant pour vendre leurs produits et services à travers une gamme complète de canaux numériques et en utilisant des solutions modernes d'acceptation des paiements.



' Les entreprises prévoient de réunir plusieurs solutions de paiement, en complément de l'offre bancaire de la Deutsche Bank, et de proposer une combinaison unique sur le marché. Cela évite aux commerçants d'avoir à conclure de multiples contrats avec divers fournisseurs de paiement ' indique le groupe.



