Deutsche bank : Bénéfice net trimestriel plus que triplé

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank publie un bénéfice après impôts multiplié par plus de trois au troisième trimestre 2022 pour atteindre 1,2 milliard d'euros, ainsi qu'un bénéfice avant impôts de 1,6 milliard, son troisième trimestre le plus élevé depuis 2006.



Son chiffre d'affaires net augmente de 15% en glissement annuel pour atteindre 6,9 milliards d'euros avec une croissance dans tous les métiers, en particulier des croissances à deux chiffres pour la banque de financement (+25%) et la banque privée (+13%).



Revendiquant ainsi un bénéfice après impôts en hausse de 68% à 3,7 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de cette année, l'établissement financier allemand se déclare 'en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2022'.



