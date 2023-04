Deutsche bank : Barclays abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme son conseil 'pondérer en ligne' sur Deutsche Bank avec un objectif de cours abaissé à 12 euros, dans le sillage d'hypothèses de profit imposable sous-jacent réduites de 5%/3%/2% pour 2023/24/25, en raison de moindres bénéfices en CIB.



Avant les trimestriels de la banque, le broker pense que 'le capital et la liquidité seront au centre des préoccupations, les acteurs du marché examinant tout impact des récents événements du secteur et toute mise à jour sur les vents contraires en matière de capital'.



