Delta plus group : Le relèvement des objectifs de Delta Plus salué en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste vauclusien des EPI est en passe de réussir son pari: répondre à l'explosion de la demande pour les protections contre le Covid-19, tout en limitant les retombées négatives de la crise sur les autres familles de produits. Delta Plus anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires global en 2020, avec un maintien de sa rentabilité.

Pour le spécialiste des équipements de protection au travail "de la tête aux pieds" Delta Plus Group, la crise liée à la pandémie de coronavirus est à la fois un gisement de croissance et un handicap. D'un côté, la demande de produits dédiés, notamment respiratoires, a sans surprise explosé. De l'autre, le groupe a dû affronter des perturbations des approvisionnements et de la production (qui ont provoqué de pénalisantes ruptures de stocks au moment où s'arrêtaient les usines entre février et mi-mai suivant les régions) et un ralentissement de la demande pour les autres familles de produits.

De sorte qu'au moment de la publication de l'activité du premier trimestre -alors en plein confinement sans aucune visibilité sur une normalisation éventuelle- la direction retenait "au global une grande incertitude" et anticipait pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires "au mieux stable et au pire en baisse de 20%" (le titre avait d'ailleurs chuté de plus de 7% à 40 euros le 28 avril, jour de cette annonce).

Avec la levée des mesures de confinement dans la plupart des pays et un nouveau trimestre de recul, le tableau s'est toutefois nettement éclairci. Dès fin juillet, l'entreprise dirigée et majoritairement détenue par la famille Benoît (avec à sa tête Jérôme, fils du fondateur qui a repris la société à la mort de ce dernier en 2011) a fait état d'une solide performance commerciale avec une progression de 11,7% de son chiffre d'affaires (+6,7% à périmètre et changes constants) à 137 millions d'euros pour le premier semestre.

Le détail des résultats de la période, publiés lundi soir, montrent que cette dynamique de croissance ne s'est pas accomplie au détriment de la rentabilité, bien au contraire. Tout en parvenant à assurer pour certaines familles clés de produits des volumes plus de deux fois supérieurs aux prévisions, Delta Plus a donné la priorité au cash (réduction des dépenses non prioritaires, contrôle strict des créances clients et diminution du délai moyen de réglement client) tout en saisissant les mécanismes d'aides ouverts, comme le recours au chômage partiel et l'obtention d'un PGE de 42 millions d'euros

Grâce à l’augmentation de son chiffre d’affaires, à la bonne tenue de ses marges et à une maîtrise de ses coûts de structure, la firme a ainsi enregistré une progression de sa rentabilité opérationnelle semestrielle, qui a atteint 14,7% du chiffre d’affaires (un point de plus que le niveau déjà historiquement élevé de 13,7% réalisé sur l'ensemble de 2019). Soit un résultat opérationnel courant de 20,1 millions d'euros au total. Le résultat net consolidé du semestre a de son côté augmenté de 13,2%, à 13,3 millions d'euros, une confirmation en chiffres de "la beauté du modèle" opérationnel, selon les termes de l'analyste de Midcap Partners.

Le bureau d'études souligne également la très forte génération de cash-flows qui permet une baisse de l'endettement.

Si Delta Plus Group estime qu'il reste encore difficile aujourd’hui de prédire et de quantifier l’impact qu’aura la pandémie pour l’ensemble de l’année, le groupe juge que ces dernières semaines attestent de sa capacité à limiter les conséquences de cette première phase de la crise sur son activité. Visant quoi qu'il en soit à passer la crise mieux que ses concurrents et profiter d'un redémarrage, tout en préservant ses capacités financières, la firme se donne pour objectif d’enregistrer une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires, avec un niveau de rentabilité opérationnelle au niveau de celui de 2019. Des perspectives qui permettaient au cours de reprendre 2,04% à 60 euros vers 11h00 mardi, tandis que plusieurs analystes relevaient leurs objectifs sur le titre.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

