Delta plus group : Progression de 30% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group publie un résultat net de 19,8 millions d'euros au 30 juin 2023, en progression de 29,7%, à la faveur notamment de l'augmentation du résultat opérationnel courant qui a représenté 13,3% du CA contre 12,1% au premier semestre 2022.



Les ventes semestrielles du fournisseur d'équipements de protection individuelle ont progressé de 4% sur les six premiers mois de 2023 (+9,1% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 213 millions d'euros.



Pour 2023, Delta Plus vise notamment à confirmer une croissance organique positive du chiffre d'affaires, amorcer un retour sur le niveau de rentabilité opérationnelle pré-Covid et confirmer la solidité de sa structure financière.



