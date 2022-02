Delta drone : Entouré après un contrat dans l'automobile

(CercleFinance.com) - Roctool bondit de près de 8% après que la société a été choisie pour la réalisation de multiples composants pour un important programme d'habitacle automobile, nouvelle commande venant étoffer un carnet de commandes largement supérieur à 2021 à date.



Dans ce projet d'intérieur automobile qui s'échelonnera sur 2022 et 2023, la technologie Roctool de chauffage des moules par induction pour l'injection des plastiques a été plébiscitée pour diverses pièces d'aspect et de décoration d'un nouvel habitacle de voiture.



'Ce véhicule grand volume utilisera la technologie pour éliminer certains défauts d'aspects, offrir une meilleure maîtrise du moulage des pièces plastiques et surtout permettre l'élimination de certaines peintures ou autres étapes de décoration', précise la société.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel