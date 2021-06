Delta drone : Veut renforcer son contrôle de ATM Group SRA

(CercleFinance.com) - Delta Droneannonce aujourd'hui qu'une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 21 juillet dans le but d'entériner le renforcement de la participation de Delta Drone dans le capital de la société ATM Group SRA de 65% à 100%.



Au terme de ces évolutions, Delta Drone contrôlera à 100% un pôle 'sécurité privée traditionnelle' représentant un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 30 à 35 ME, bénéficiaire et très concentré sur une clientèle de grands comptes dans le cadre de contrats pluriannuels.



A horizon 2024, le plan stratégique prévoit que le pôle 'sécurité privée traditionnelle'(d'un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 30 à 35 ME) représente environ 1/3 de l'activité globale du Groupe, centrée sur une clientèle de grands comptesetlargementdronifiée.



