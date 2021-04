Delta drone : Le conseil d'administration évolue chez DDI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Delta Drone International (DDI) annonce aujourd'hui les nominations de Christian Viguié et Nicolas Clerc au Conseil d'Administration en tant qu'administrateurs non exécutifs avec effet immédiat.



Christian Viguié est p.d.-g. de Delta Drone SA, actionnaire majoritaire de Delta Drone International. Diplômé de l'IEP Paris, il a travaillé comme analyste financier avant de créer plusieurs sociétés de conseil et d'information financière. Il a également été directeur général du groupe Unilog de 1998 à 2006.



Nicolas Clerc est Directeur financier de Delta Drone SA. Diplômé d'études supérieures en comptabilité et gestion, il dispose de 20 ans d'expérience dans des cabinets comptables et d'audit et a rejoint le groupe Delta Drone en septembre 2017 en tant que Directeur Administratif et Financier.



Ni Christian Viguié ni Nicolas Clerc ne percevront d'honoraires pour leurs fonctions de directeur non exécutif chez Delta Drone International, précise la Delta Drone International.







