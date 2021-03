Delta drone : Investit dans la start-up israélienne Sightec

(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce avoir signé un accord d'investissement dans la société israélienne Sightec, par l'intermédiaire de sa société d'investissement UDT - United Drone Technology (ex-DDrone Invest).



Start-up basée à Tel Aviv, Sightec développe des logiciels de vision automatique pour les vols autonomes, y compris des solutions de navigation automatique et d'atterrissage qui utilisent les capteurs embarqués sur le drone.



Ces systèmes rendent les drones plus intelligents et autonomes, capables d'analyser et de gérer l'ensemble de leur environnement en temps réel, rapporte Delta Drone.



En parallèle de cet investissement, Delta Drone et Sightec prévoient de développer une étroite collaboration technologique entre leurs équipes d'ingénierie respectives en France et en Israël.





