Delta drone : Countbot utilisé dans un site L'Oréal

(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce que sa solution innovante Countbot, conçue en partenariat avec Geodis, sera employée dans le cadre d'un contrat de trois ans qui vise à réaliser l'inventaire annuel d'un site de L'Oréal situé dans le nord de la France.



Cette solution brevetée, fruit de plus de trois ans de R&D et de tests, se compose d'un robot, de 16 caméras haute résolution, d'un mât pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres, et d'un drone qui assure la stabilité et donc la qualité des images collectées.



'Avec cette nouvelle solution, nos équipes ont constaté une amélioration de ces opérations d'inventaire, ce qui générera un gain de temps considérable', commente Ludwig Cresson, flow manager chez le géant des cosmétiques.



