Delta drone : Accord pour l'acquisition de 77% de AB Comtech

(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce aujourd'hui avoir signé un accord définitif afin d'acquérir 77.3% du capital de AB Comtech auprès de deux des trois actionnaires de la société belge. Le 3e actionnaire, le groupe français Protec, détiendra toujours le solde, soit 22.7%.



AB Comtech est spécialisée dans les systèmes ' security mobile trailers ', qui sont des solutions de vidéo mobile qui permettent notamment la sécurisation et le suivi de chantiers ainsi que la sécurisation de grands événements publics.



Delta Drone estime que les perspectives de développement de l'activité sont ' très prometteuses ', avec un impact positif sur la croissance et la rentabilité dès 2021, et de manière beaucoup plus significative au cours des 2 ans à venir.





