Delfingen : Suspension des activités en Russie

(CercleFinance.com) - Delfingen annonce la suspension de ses activités en Russie, et qu'une charge d'ajustement non-cash serait donc enregistrée au premier semestre, correspondant à la contribution de l'entité russe aux capitaux propres qui s'élevait à 2,4 millions d'euros à fin 2021.



Son site Delfingen RU-Volga, intégré le 1er septembre 2020 suite au rachat de Schlemmer, compte 60 collaborateurs avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de six millions d'euros en 2021, soit environ 1,6% du total de l'équipementier automobile.



Du fait des impacts attendus du conflit Russie-Ukraine, les prévisions de croissance de la production automobile mondiale ont été abaissées de +9% à +6%, mais Delfingen anticipe une croissance de ses ventes supérieure à celle du marché de deux à trois points.



