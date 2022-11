Delfingen : Relèvement des prévisions de croissance pour 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Delfingen a annoncé vendredi soir relever sa prévision de croissance annuelle pour anticiper désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 410-415 millions d'euros, et un taux de marge opérationnelle de 5% pour l'année 2022.



'La situation mondiale des marchés reste très perturbée', note le groupe, rapportant néanmoins que, selon les estimations de S&P Global Mobility publiées en septembre 2022, la croissance de la production automobile mondiale serait de +5% en 2022.



Le spécialiste des solutions de protection de câblage affiche un chiffre d'affaires en hausse de 28,3% (+20,3% en organique) à 110 millions d'euros au titre du troisième trimestre, et de 12,3% (+8,5% en organique) à 313,9 millions sur les neuf premiers mois de 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.