Delfingen : Hausse de 15% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Au premier semestre 2023, Delfingen indique avoir enregistré un chiffre d'affaires de 233,9 millions d'euros, en hausse de 14,7% (+13,8% à périmètre et taux de change constants), avec une surperformance de 2,6 points sur le marché automobile mondial.



La société a poursuivi au deuxième trimestre sa dynamique des trois premiers mois de l'année, avec une progression de 15,3% de son chiffre d'affaires à 117,3 millions (+13,8% en organique), soit son quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.



Fort de l'activité soutenue enregistrée sur le semestre, l'équipementier automobile réaffirme ses objectifs pour l'exercice 2023, à savoir un chiffre d'affaires de 465 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de 6%.



