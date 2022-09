Delfingen : Euroland Corporate reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate réaffirme sa recommandation 'achat' sur Delfingen Industry avec un objectif de cours légèrement ajusté de 65 à 62 euros, après la publication de résultats semestriels légèrement en dessous de ses attentes.



Le bureau d'études juge néanmoins ces résultats pour la première moitié de l'année 'tout à fait cohérents avec l'aggravation de l'environnement macro-économique et la persistance des tensions géopolitiques ces dernières semaines'.



'L'environnement inflationniste ne faiblit pas. A plus long terme, nous restons entièrement confiants dans la capacité du groupe à renforcer sa position dominante sur un marché qui regorge d'opportunités', indique l'analyste.



