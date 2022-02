Delfingen : Euroland Corporate relève son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate relève son conseil sur Delfingen de 'neutre' à 'accumuler' avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 61 euros, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires annuel faisant ressortir une croissance de 50,1% en publié et de 11,5% en organique.



'Après un premier semestre de très bonne facture (+130%, +52% tcc), la société a fait preuve de résilience au second semestre (+7,2% en publié), dans une conjecture de marché (pénuries, inflation des coûts) complexe', souligne l'analyste.



Il ajoute que Delfingen 'surperforme assez largement sa dernière guidance du troisième trimestre et se rapproche de celle donnée à l'occasion des résultats annuels 2020, antérieure à la dégradation des conditions de marché survenue au courant de l'année'.



