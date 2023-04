Delfingen : Deux acquisitions en Allemagne et en Corée

(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile Delfingen annonce les acquisitions des sociétés REIKU en Allemagne et AHN Chem en Corée du Sud, acquisitions relutives sur sa performance opérationnelle et consolidées dans ses comptes à compter du 1er avril 2023.



Société familiale implantée à Wiehl, REIKU est spécialisée dans la protection des câblages des applications industrielles (robotique, automatismes, ...), compte 60 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros.



Spécialisée dans les gaines textiles et les écrans thermiques pour la protection des faisceaux électriques, tubes et durites, AHN Chem compte 40 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros, en croissance de 20%.



