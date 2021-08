Delfingen : CA plus que doublé au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Delfingen publie un chiffre d'affaires de 193,7 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2021, en hausse de 130% avec une croissance de 52% en organique et l'effet positif de l'acquisition d'activités de Schlemmer, intégrées à compter du 1er janvier 2021.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du marché automobile a augmenté de 55%, soit une nette surperformance dans toutes les régions, tandis que les ventes du marché industriel sont ressorties en hausse de 40%.



'Ainsi au premier semestre, Delfingen devrait atteindre son objectif de 9% de marge opérationnelle', ajoute le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.