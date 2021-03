Delfingen : Bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Delfingen bondit de 7%, entouré après la publication d'un résultat net part du groupe de 45,3 millions d'euros au titre de 2020 avec une marge opérationnelle courante améliorée de 2,6 points à 9,2% pour chiffre d'affaires en hausse de 5% à 241,9 millions.



Lors de la prochaine assemblée générale du 4 juin, le conseil d'administration proposera une distribution de dividendes à hauteur d'un million d'euros, reflétant ainsi la confiance de la société dans ses perspectives, tout en préservant sa situation de trésorerie.



Delfingen anticipe en 2021 un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros traduisant une nette surperformance du marché et une marge opérationnelle de l'ordre de 8 à 9% malgré les perturbations d'approvisionnement et la hausse des prix de certaines matières premières.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DELFINGEN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok