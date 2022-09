Delfingen : Baisse de 74% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Delfingen Industry publie pour les six premiers mois de 2022 un résultat net part du groupe de 3,3 millions d'euros, à comparer à 12,7 millions au premier semestre 2021, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en retrait de 4,4 points à 5,4% du chiffre d'affaires.



A 203,9 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués, a augmenté de 5,3%, dont une croissance de 3,2% à taux de change et périmètre constants.



Anticipant une performance au deuxième semestre inférieure à celle du premier, et sous réserve d'un contexte de marché plus défavorable, Delfingen attend un chiffre d'affaires 2022 au-delà des 380 millions d'euros avec une marge opérationnelle de l'ordre de 5%.



