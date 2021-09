Delfingen : Amélioration des résultats au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Delfingen Industry a publié un résultat net part du groupe de 12,7 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2021, à comparer à -1,4 million au premier semestre 2020, son résultat opérationnel courant étant passé de +1,4 à +19,1 millions d'une année sur l'autre.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 130% à 193,7 millions d'euros, dont +52% de croissance organique avec des ventes de la division automobile en croissance de 55% à taux de change et périmètre constants (+46% en données publiées).



Delfingen anticipe une performance au deuxième semestre 2021 inférieure à celle du premier. Sous réserve d'un contexte de marché plus défavorable, le chiffre d'affaires 2021 est attendu à 360 millions d'euros avec une marge opérationnelle de 8%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel