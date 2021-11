Delfingen : Abaissement des objectifs 2021

(CercleFinance.com) - Compte tenu d'une situation de marché jugée 'toujours aussi instable', Delfingen Industry indique revoir à la baisse ses objectifs 2021 avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 345 millions d'euros et une marge opérationnelle de 5%.



Le spécialiste de la protection et des cheminements des réseaux électriques et fluides embarqués affiche un chiffre d'affaires de 279,5 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2021, en hausse de 84,9%.



En organique, le chiffre d'affaires a augmenté de 26,5% à fin septembre, avec des croissances de 29,5% pour la division automobile et de 33,5% pour la division industrielle, qui ont largement compensé une baisse de 13,5% pour Schlemmer.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel