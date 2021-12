Dbv technologies : Vers une sortie du SBF120

(CercleFinance.com) - DBV Technologies recule de plus de 2% après la décision du conseil scientifique des indices d'Euronext Paris d'exclure le titre du laboratoire pharmaceutique de ses indices SBF120 et CAC Mid 60, décision qui sera effective à partir du lundi 20 décembre.



Cette décision fait suite à la révision trimestrielle des indices de la famille CAC. Pour rappel, le SBF 120 regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière flottante.



