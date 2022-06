Dbv technologies : Un financement par placement privé

(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce un financement par placement privé d'actions (PIPE) d'un montant total de 194 millions de dollars provenant de la vente de 32.855.669 actions ordinaires, ainsi que de 28.276.331 bons de souscription préfinancés.



Les actions ordinaires seront souscrites par les investisseurs à un prix par action ordinaire de trois euros, et les bons de souscription préfinancés (pre-funded warrants) seront souscrits à un prix préfinancé de 2,90 euros.



Le produit brut du financement PIPE correspond à 181 millions d'euros, avant déduction des frais relatifs au placement privé. Le règlement-livraison du financement PIPE est soumise aux conditions usuelles et devrait avoir lieu le 13 juin.



