Dbv technologies : Présentations prévues au congrès EAACI

(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce qu'il va présenter des données sur l'immunothérapie par voie épicutanée et la qualité de vie dans le cas d'allergies alimentaires lors du congrès numérique de l'Académie Européenne d'Allergie et d'Immunologie Clinique (EAACI), du 6 au 8 juin.



'Les présentations numériques intègreront des données chez l'enfant avec et sans allergies alimentaires multiples provenant de l'essai pivot de phase III PEPITES d'immunothérapie dans l'allergie à l'arachide', précise-t-il.



Le laboratoire biopharmaceutique ajoute que sa demande de licence de produits biologiques pour le candidat-médicament Viaskin Peanut est en cours d'examen par la FDA aux Etats Unis, la date cible étant fixée au 5 août.



