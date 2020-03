Dbv technologies : Perte nette en retrait en 2019

(CercleFinance.com) - DBV Technologies publie une perte nette de l'exercice 2019 de 153,6 millions d'euros, contre une perte de 166,1 millions l'année précédente, avec notamment des diminutions de 5,3% des dépenses de R&D et de 41,3% des frais commerciaux.



Les produits opérationnels -principalement générés par le Crédit Impôt Recherche et par les produits reconnus dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science- ont baissé de 9,7% à 13,1 millions d'euros.



La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2019 s'élevaient à 172 millions d'euros. Proforma, la situation nette de trésorerie s'établissait à 308.4 millions, incluant les fonds issus de l'augmentation de capital du premier trimestre 2020.



