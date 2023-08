Dbv technologies : Perte nette creusée au 1er semestre

(CercleFinance.com) - DBV Technologies publie un résultat du premier semestre 2023 en perte nette de 44,8 millions de dollars, contre une perte de 39,7 millions un an auparavant, du fait d'une augmentation des charges opérationnelles à 50,7 millions.



La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société biopharmaceutique -spécialisée dans les traitements des allergies- se sont établis à 174 millions de dollars au 30 juin 2023, soit une diminution nette de 35,2 millions sur six mois.



Par ailleurs, DBV indique que la FDA des États-Unis a fait part de ses commentaires sur ses deux études de sécurité supplémentaires, COMFORT Toddlers chez les enfants en bas âge (un à trois ans) et COMFORT Children chez les enfants (quatre à sept ans).



