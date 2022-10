Dbv technologies : Nouveau président du comité d'audit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce que Timothy Morris, administrateur indépendant membre du comité d'audit et du conseil d'administration, a été nommé président du comité d'audit en remplacement de Viviane Monges qui a quitté le conseil à compter du 3 octobre.



Membre du conseil depuis avril 2021, Timothy Morris occupe les fonctions de directeur des opérations et de directeur financier de Humanigen, depuis août 2020. Il cumule 25 ans d'expérience en tant que directeur financier de sociétés de biotechnologie cotées en bourse.



DBV a également annoncé la nomination de Danièle Guyot-Caparros par le conseil en tant qu'administratrice indépendante pour occuper le poste vacant de Viviane Monges à compter du 3 octobre. Suite à ces changements, le conseil reste composé de dix membres.



