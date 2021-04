Dbv technologies : Nomination au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce la nomination provisoire de Timothy E Morris en tant qu'administrateur et membre du comité d'audit, par le conseil d'administration, à compter du 30 mars. Avec son arrivée, le conseil sera composé de neuf administrateurs.



Timothy E Morris est directeur des opérations et directeur financier de Humanigen depuis août 2020. Il a passé plus de deux décennies à diriger les fonctions financières, commerciales et de fabrication dans plusieurs sociétés biopharmaceutiques.



Le laboratoire français précise que sa nomination est soumise à ratification et sera proposée au vote de ses actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se déroulera le 19 mai.



