Dbv technologies : Le titre plie, Goldman passe à la vente

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - DBV Technologies recule vendredi à la Bourse de Paris, pénalisé par la dégradation du conseil de Goldman Sachs, passé à la vente sur le titre en raison des incertitudes entourant le lancement du Viaskin Peanut.



A 16h10, l'action de la société biopharmaceutique lâche 6,8% alors que l'indice SBF 120 recule de 1,6%.



Les analystes de Goldman Sachs, qui étaient jusqu'ici à 'neutre' et dont l'objectif de cours reste de deux euros, estime que Viaskin Peanut est en mesure de prendre des parts de marché dans le traitement de l'allergie aux arachides en dépit de l'avance prise par son médicament rival, le Palforzia développé par Nestlé et Aimmune.



Mais le bureau d'études dit s'inquiéter du calendrier de mise sur le marché du produit, déjà confronté à de multiples reports.



Le dernier revers en date, rappelle-t-il, remonte à septembre dernier, date de la suspension de l'étude clinique de phase 3 dans l'attente de données supplémentaires concernant le patch.



Cette suspension partielle demandée par la FDA va conduire la biotech à mener de nouvelles études sur environ 200 patients, une option qui va venir grever encore un peu plus les comptes de la société, prévient Goldman dans sa note.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.