Dbv technologies : Le titre monte après une réponse de la FDA

(CercleFinance.com) - DBV Technologies progresse ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir reçu des réponses précises de la FDA, l'autorité sanitaire américaine, en vue d'une prochaine demande de mise sur le marché du Viaskin Peanut chez les enfants.



Vers 10h45, le titre gagnait 4,4% après avoir bondi de 10% à l'ouverture, ce qui lui permet de ne plus accuser qu'un repli de l'ordre de 5% depuis le début de l'année.



Dans un communiqué paru hier soir, DBV indique que la FDA a confirmé que son étude de phase 3 'Epitope' répondait aux critères pré-spécifiés de réussite pour le critère d'évaluation principal, sans nécessité de réaliser une étude d'efficacité supplémentaire.



Des données additionnelles seront toutefois nécessaires afin de compléter celles recueillies lors de l'étude et soutenir une demande de licence de produit biologique (BLA), précise la biotech.



Cette étude d'innocuité supplémentaire menée chez les enfants de 1 à 3 ans utilisant le patch original Viaskin Peanut vise à augmenter les données collectées dans l'étude 'Epitope'.



Au 31 mars, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de DBV s'élevaient à 192,3 millions de dollars, à comparer à 209,2 millions de dollars au 31 décembre 2022.



