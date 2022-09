Dbv technologies : Lancement d'une étude de phase 3

(CercleFinance.com) - Après en avoir finalisé le protocole à l'issue d'échanges avec la FDA, DBV Technologies annonce le lancement de l'étude de phase 3 (VITESSE) portant sur son patch Viaskin Peanut modifié chez les enfants allergiques à l'arachide âgés de quatre à sept ans.



La société biopharmaceutique prévoit d'engager le processus de sélection du premier patient dès le quatrième trimestre 2022 et envisage la publication des premiers résultats de l'étude VITESSE pour le premier trimestre 2025.



'Le protocole de l'étude VITESSE a été soumis aux sites cliniques pour approbation ultérieure des comités de protection des personnes (CPP) et comités d'éthique (CE)', ajoute le laboratoire spécialisé dans le traitement des allergies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com.

