Dbv technologies : En recul après le point d'activité

(CercleFinance.com) - DBV Technologies recule de 3% après l'annonce par la société biopharmaceutique d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie qui s'élevaient à 212,7 millions de dollars au 30 septembre 2022, contre 77,3 millions au 31 décembre 2021.



Cette augmentation nette sur neuf mois est principalement constituée du placement privé réalisé juin pour 180,6 millions, compensé en partie par la consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles de 58,2 millions de dollars.



Sur les neuf premiers mois de l'année, DBV a essuyé une perte nette par action de 0,79 dollar, mais avec un résultat d'exploitation plus que doublé à 6,1 millions, contre 2,8 millions sur la même période en 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel