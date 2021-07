Dbt : Émission d'obligations convertibles, l'action baisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action DBT affiche l'une des plus fortes baisses du marché parisien mardi après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles pour un montant de 7,6 millions d'euros.



Le titre chute actuellement de 13%, alors que le marché parisien n'affiche qu'un repli de 0,2%.



Le spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques a annoncé hier soir le lancement d'une émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), d'un maximum de 304.236 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 25 euros chacune.



DBT explique que l'objectif de l'opération est de permettre aux actionnaires actuels d'accompagner le développement de l'entreprise.



Le produit de l'émission doit être affecté aux investissements de la société et ses besoins généraux de financement.



La réaction négative du marché s'explique par la dilution potentielle des investisseurs existants.



Un actionnaire détenant actuellement 1% du capital et qui déciderait de ne pas participer à l'offre se trouverait ainsi dilué à hauteur de 0,85% du capital après l'opération.



